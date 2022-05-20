Станом на ранок 20 травня, понад 659 український дітей постраждали унаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну. Із них 232 дитини загинуло.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Так, за наявними офіційними даними, з 24 лютого 2022 року від рук російських армійців загинуло 232 дитини, а ще 427 отримали поранення.

У відомстві наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки немає даних з регіонів, де ведуться активні бойові дії, з тимчасово окупованих та нещодавно звільнених територій.

Найбільша кількість постраждалих дітей у:

Донецькій області – 145

Київській області – 116

Харківській області – 100

Чернігівській області – 68

Херсонській області – 48

Луганській області – 47

Миколаївській області – 44

Запорізькій області – 28

Сумській області – 17

місті Київ – 16

Житомирській області – 15

18 травня, унаслідок обстрілу міста Лиман (Донецька область) загинув підліток.