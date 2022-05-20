Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Так, за наявними офіційними даними, з 24 лютого 2022 року від рук російських армійців загинуло 232 дитини, а ще 427 отримали поранення.
У відомстві наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки немає даних з регіонів, де ведуться активні бойові дії, з тимчасово окупованих та нещодавно звільнених територій.
Найбільша кількість постраждалих дітей у:
- Донецькій області – 145
- Київській області – 116
- Харківській області – 100
- Чернігівській області – 68
- Херсонській області – 48
- Луганській області – 47
- Миколаївській області – 44
- Запорізькій області – 28
- Сумській області – 17
- місті Київ – 16
- Житомирській області – 15
18 травня, унаслідок обстрілу міста Лиман (Донецька область) загинув підліток.
- Нагадаємо, ЗМІ опублікувало фото- та відеодокази причетності російських десантників до масових вбивств мирних українців у Бучі (Київська область), які відбулись під час тимчасової окупації міста у березні.