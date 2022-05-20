Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Так, за наявними офіційними даними, з 24 лютого 2022 року від рук російських армійців загинуло 232 дитини, а ще 427 отримали поранення.

У відомстві наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки немає даних з регіонів, де ведуться активні бойові дії, з тимчасово окупованих та нещодавно звільнених територій.

Найбільша кількість постраждалих дітей у:

  • Донецькій області – 145
  • Київській області – 116
  • Харківській області – 100
  • Чернігівській області – 68
  • Херсонській області – 48
  • Луганській області – 47
  • Миколаївській області – 44
  • Запорізькій області – 28
  • Сумській області – 17
  • місті Київ – 16
  • Житомирській області – 15

18 травня, унаслідок обстрілу міста Лиман (Донецька область) загинув підліток.