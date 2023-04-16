Про це Маляр повідомила у Telegram.
Обмін та поводження з військовополоненими — це ще один доказ цивілізованості Української держави навіть в умовах такої руйнівної війни.
За словами заступниці міністра, Україна з 24 лютого 2022 року вперше з початку війни, тобто з 2014, організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права. Вперше цей процес став повністю офіційним та відкритим наскільки дозволяє безпека:
- весною 2022 оперативно прийняли всі необхідні закони, постанови, накази та запущений новий ефективний цивілізований державний механізм обміну та поводження з військовополоненими.
- 11 березня 2022 створено Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міноборони. Штаб координує діяльність понад десять державних інституцій, що беруть участь у процесах обміну та поводження з військовополоненими.
- створені умови для тримання військовополонених ворога з дотриманням всіх вимог Женевських конвенцій.
- врегульовано логістику військовополоненого ворога від моменту затримання до доставки у табір. У цьому процесі беруть участь декілька силових відомств і ділянка відповідальності кожного закріплена нормативно.
Водночас Маляр нагадала, що тема обміну потребує тиші заради безпеки наших військових, які знаходяться у ворожих місцях несвободи.
Зауважимо, внаслідок нового обміну військовополоненими, який відбувався протягом минулих днів у декілька етапів, Україні вдалося повернути 130 захисників.
Водночас 10 квітня, в межах масштабного обміну в Україну з російського полону повернулися 100 захисників і захисниць.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що серед представників УПЦ московського патріархату було дуже багато шпигунів Російської Федерації. Згодом деяких з них обміняли на українських полонених.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з полону РФ вже вдалося повернути 40 військовослужбовців зі Зміїного.
- 9 березня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало ще 18,8 млн гривень тим, хто був чи досі перебуває в російському полоні.
- 7 березня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 130 українських захисників.
- Україна передала Росії усіх важкопоранених солдатів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених у полон з початку широкомасштабного вторгнення.
- 3 квітня з неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних. Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу.