16 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ГУР МОУ у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб.

Про це Маляр повідомила у Telegram.

Обмін та поводження з військовополоненими — це ще один доказ цивілізованості Української держави навіть в умовах такої руйнівної війни.

За словами заступниці міністра, Україна з 24 лютого 2022 року вперше з початку війни, тобто з 2014, організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права. Вперше цей процес став повністю офіційним та відкритим наскільки дозволяє безпека:

весною 2022 оперативно прийняли всі необхідні закони, постанови, накази та запущений новий ефективний цивілізований державний механізм обміну та поводження з військовополоненими.

11 березня 2022 створено Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міноборони. Штаб координує діяльність понад десять державних інституцій, що беруть участь у процесах обміну та поводження з військовополоненими.

створені умови для тримання військовополонених ворога з дотриманням всіх вимог Женевських конвенцій.

врегульовано логістику військовополоненого ворога від моменту затримання до доставки у табір. У цьому процесі беруть участь декілька силових відомств і ділянка відповідальності кожного закріплена нормативно.

Водночас Маляр нагадала, що тема обміну потребує тиші заради безпеки наших військових, які знаходяться у ворожих місцях несвободи.

Зауважимо, внаслідок нового обміну військовополоненими, який відбувався протягом минулих днів у декілька етапів, Україні вдалося повернути 130 захисників.

Водночас 10 квітня, в межах масштабного обміну в Україну з російського полону повернулися 100 захисників і захисниць.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що серед представників УПЦ московського патріархату було дуже багато шпигунів Російської Федерації. Згодом деяких з них обміняли на українських полонених.