Джерело: Ceske Noviny
Водночас за словами міністерки Міністерства оборони Чехії Яни Чернохової, армія країни все ще має обладнання, яке може бути надано Україні. Начальник Генерального штабу регулярно оцінює можливості.
За перші п’ять місяців, наголосив Фіала, Чехія також спорядила Україні 16 ЗРК, 57 тис. боєприпасів до гармат і гаубиць, 144 одиниці засобів ППО. Постачання також містили інші військове обладнання, запчастини, пальне та засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Окрім цього, уряд країни також скоординував постачання сотень інших одиниць важкої військової техніки у вигляді ліцензій або співпраці з іноземними партнерами.
Як зауважила глава Міноборони, армія Чехії врахує уроки, зроблені з повномасштабної війни РФ проти України, під час закупівлі та створення оборонної стратегії, яку відомство країни планує завершити до осені.
Раніше глава Чехії Петер Павел зазначив, що країна спільно з союзниками шукатиме шляхи збільшення постачань боєприпасів для української армії.
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