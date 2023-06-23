Цього року 30 дітей загинули на водоймах України. Рятувальники закликають батьків бути уважнішими до своїх дітей та нагадують про правила поведінки на воді.

Джерело: ДСНС України

“Зараз дітлахи перебувають на канікулах, тож батькам слід приділити особливу увагу їх безпеці та цікавитися, як малеча проводить своє дозвілля”, – заявили в ДСНС.

За даними служби, на водоймах цього року загинули 30 дітей та 382 дорослих.

“Дорослим також не варто забувати про правила поведінки на воді”.

Ось декілька порад, щоб запобігти лиху.







З початку року на водоймах загинуло 30 дітей // 4 фото