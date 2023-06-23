Джерело: ДСНС України

“Зараз дітлахи перебувають на канікулах, тож батькам слід приділити особливу увагу їх безпеці та цікавитися, як малеча проводить своє дозвілля”, – заявили в ДСНС.

За даними служби, на водоймах цього року загинули 30 дітей та 382 дорослих. 

“Дорослим також не варто забувати про правила поведінки на воді”. 

Ось декілька порад, щоб запобігти лиху.

  • З початку року на водоймах загинуло 30 дітей

    Фото: ДСНС України

  • З початку року на водоймах загинуло 30 дітей

    Фото: ДСНС України

  • З початку року на водоймах загинуло 30 дітей

    Фото: ДСНС України

  • З початку року на водоймах загинуло 30 дітей

    Фото: ДСНС України

З початку року на водоймах загинуло 30 дітей // 4 фото