Джерело: ДСНС України
“Зараз дітлахи перебувають на канікулах, тож батькам слід приділити особливу увагу їх безпеці та цікавитися, як малеча проводить своє дозвілля”, – заявили в ДСНС.
За даними служби, на водоймах цього року загинули 30 дітей та 382 дорослих.
“Дорослим також не варто забувати про правила поведінки на воді”.
Ось декілька порад, щоб запобігти лиху.
З початку року на водоймах загинуло 30 дітей // 4 фото
- Під час купання у річці Стрий, поблизу моста в Жидачеві Стрийського району, втопився 18-річний хлопець.
- В Одеській області на узбережжі Чорного моря зафіксували цвітіння води.