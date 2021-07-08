Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Зазначається, що це на 6,8 млрд грн більше ніж станом на початок червня.

Зокрема, кошти витрачено на такі цілі:

на оплату закладам охорони здоров’я за надану пацієнтам стаціонарну медичну допомогу та послуг з вакцинації населення в рамках програми медичних гарантій – 9,8 млрд грн;

на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,3 млрд грн;

на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) – 1,8 млрд грн, у тому числі 1,4 млрд грн коштів місцевих бюджетів;

виплати закладам Національної Академії Медичних Наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 15,5 млн грн;

на субвенцію на забезпечення лікарень киснем – 0,6 млрд грн;

на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн;

на виплату матеріального забезпечення у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності («лікарняних») – 0,8 млрд грн;

на виплату допомоги по безробіттю 1,1 млрд гривень;

на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 в закладах освіти – 15,1 млн гривень.

У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн, із них:

17,5 млрд грн спрямовано на лікування хворих на COVID-19 у рамках програми медичних гарантій, зокрема 11,8 млрд грн на стаціонарну медичну допомогу та 1,5 млрд грн на оплату послуг медичних закладів з вакцинації;

10,5 млрд грн коштів державного бюджету – на закупівлю 38 млн доз вакцин у 2021 році;

0,75 млрд грн ‒ на забезпечення лікарень киснем у 2021 році;

0,3 млрд грн – на доплати до зарплат медичним працівникам;

55 млн грн спрямовані Національній академії медичних наук України для забезпечення закладів, що визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19;

3,8 млрд грн (2,0 спеціальний фонд, 1,8 млрд грн загальний фонд) спрямовано Міністерству соціальної політики на виплати одноразової матеріальної допомоги та матеріального забезпечення у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності;

1,1 млрд грн (0,7 млрд грн спеціальний фонд, 0,4 млрд грн загальний фонд) спрямовуються Мінекономіки на виплати допомоги по безробіттю;

0,8 млрд грн МВС на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліціянтам, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоровʼя;