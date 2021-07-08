Про це повідомили у Міністерстві фінансів.
Зазначається, що це на 6,8 млрд грн більше ніж станом на початок червня.
Зокрема, кошти витрачено на такі цілі:
- на оплату закладам охорони здоров’я за надану пацієнтам стаціонарну медичну допомогу та послуг з вакцинації населення в рамках програми медичних гарантій – 9,8 млрд грн;
- на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,3 млрд грн;
- на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) – 1,8 млрд грн, у тому числі 1,4 млрд грн коштів місцевих бюджетів;
- виплати закладам Національної Академії Медичних Наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 15,5 млн грн;
- на субвенцію на забезпечення лікарень киснем – 0,6 млрд грн;
- на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн;
- на виплату матеріального забезпечення у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності («лікарняних») – 0,8 млрд грн;
- на виплату допомоги по безробіттю 1,1 млрд гривень;
- на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 в закладах освіти – 15,1 млн гривень.
- У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн, із них:
- 17,5 млрд грн спрямовано на лікування хворих на COVID-19 у рамках програми медичних гарантій, зокрема 11,8 млрд грн на стаціонарну медичну допомогу та 1,5 млрд грн на оплату послуг медичних закладів з вакцинації;
- 10,5 млрд грн коштів державного бюджету – на закупівлю 38 млн доз вакцин у 2021 році;
- 0,75 млрд грн ‒ на забезпечення лікарень киснем у 2021 році;
- 0,3 млрд грн – на доплати до зарплат медичним працівникам;
- 55 млн грн спрямовані Національній академії медичних наук України для забезпечення закладів, що визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19;
- 3,8 млрд грн (2,0 спеціальний фонд, 1,8 млрд грн загальний фонд) спрямовано Міністерству соціальної політики на виплати одноразової матеріальної допомоги та матеріального забезпечення у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності;
- 1,1 млрд грн (0,7 млрд грн спеціальний фонд, 0,4 млрд грн загальний фонд) спрямовуються Мінекономіки на виплати допомоги по безробіттю;
- 0,8 млрд грн МВС на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліціянтам, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоровʼя;
- 1 млрд грн – на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти.
У Мінфіні додали, що станом на кінець червня Україна уклала договори на постачання 37,3 млн доз вакцин коштом державного бюджету. Йдеться про:
- 20 млн доз вакцин виробництва Pfizer;
- 10 млн доз вакцин виробництва Novavax;
- 5,3 млн доз вакцин виробництва Sinovac Biotech;
- 2 млн доз вакцин виробництва AstraZeneca.
При цьому 1,9 млн доз вакцин виробництва компанії Sinovac Biotech (Китай) було закуплено за кошти бюджету 2020 року.
За 6 місяців 2021 року в Україну поставлено 5,1 млн доз вакцин від COVID-19: 1,9 млн доз вакцин Sinovac Biotech, 1,6 млн доз AstraZeneca, 1,6 млн доз Pfizer-BioNTech.
- Раніше Кабінет Міністрів погодив виділення 800 млн гривень з COVID-фонду на доплати військовим, поліціянтам, медикам відомчих лікарень. Найбільше коштів отримала поліція.