Широкомасштабне вторгнення РФ вплинуло на падіння заробітних плат в Україні. У порівнянні з довоєнним часом, рівень оплати праці знизився на 25% - 50%.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

У “Макроекономічному та монетарному огляді, червень 2022 року” йдеться, що більшість підприємств не в змозі виплачувати зарплату на довоєнному рівні. За різними опитуваннями, найбільше подібних випадків у добувній промисловості і будівництві.

Поступово зростає частка підприємств, котрі знизили оплату праці на 10-15%. Зокрема в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі. Сільськогосподарські підприємства (с/п) здебільшого серед тих, хто не змінив або навіть підвищив зарплати.

У звіті йдеться, що у травні зарплати були на 10-60% нижчі, ніж до початку активної фази війни у залежності від виду діяльності. Проте з травня зарплати збільшилися для водіїв, медиків та фармацевтів, у переробній промисловості та у сільському господарстві.

У бюджетному секторі персонал частково відправляли в простій з виплатою 2/3 зарплат. Доходи домогосподарств підтримуються соціальними виплатами, підвищенням пенсій та зростанням грошових виплат військовим.