Протягом 20 днів з початку роботи "Зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Загалом в межах “Зернового коридору” Україна кораблями відправила сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

Також під завантаження зайшло 18 суден, а на розгляді знаходиться близько 40 заявок на захід до портів.

У Мінінфраструктури наголошують, що Україна дотримується своїх зобов’язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом.

“Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі”, – додали у відомстві.

На відео, опублікованому пресслужбою міністерства, зображений процес завантаження судна, яке прямуватиме до північної Африки.