Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.
Загалом в межах “Зернового коридору” Україна кораблями відправила сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.
Також під завантаження зайшло 18 суден, а на розгляді знаходиться близько 40 заявок на захід до портів.
У Мінінфраструктури наголошують, що Україна дотримується своїх зобов’язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом.
“Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі”, – додали у відомстві.
На відео, опублікованому пресслужбою міністерства, зображений процес завантаження судна, яке прямуватиме до північної Африки.
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