З 28 вересня по 17 січня в Україні 8,4% населення перехворіли на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання.

Про це повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я.

Зокрема, з початку сезону було госпіталізовано 67 378 осіб, із них 32,3% – діти віком до 17 років. Зареєстровано 815 пацієнтів із випадками грипоподібних захворювань, а також 1 952 пацієнти із випадками тяжкої гострої респіраторної інфекції.

Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

Зазначається, що з 15 до 21 лютого 2021 року в Україні на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіло 170 484 людини. При цьому інтенсивний показник захворюваності на 7,1% менше епідемічного порога. Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано.

За останній звітний тиждень у 6 дозорних закладах охорони здоров’я у 76 пацієнтів зареєстрували випадки грипоподібного захворювання (ГПЗ), та у 66 пацієнтів — тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ).

У більшості областей епідпоріг не було перевищено. Однак у Житомирській, Луганській, Закарпатській, Донецькій, Тернопільській та Запорізькій областях інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ перевищили епідемічний поріг. У цих регіонах він становив від 1,9% до 13,0%, що відповідає середньому рівню інтенсивності.

В Івано-Франківські області було зафіксовано високий поріг інтенсивності епідеміологічного процесу.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинувалися 190 500 людей, зокрема 91 329 — із груп медичного та епідемічного ризиків.