Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Станом на ранок 24 березня, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань та інших джерел, з початку широкомасштабного російського вторгнення загинуло 128 українських дітей. Ще 172 дитини отримали різноманітні поранення.
Проте, зауважила омбудсмен, наразі реальну кількість дітей, які стали жертвами війни, порахувати неможливо, оскільки окупанти продовжують вести активні бойові дії в містах України.
- Нагадаємо, раніше Людмила Денісова повідомила, що у населених пунктах, які тимчасово захоплено або оточено ворогом, російські військові катують місцеве населення: забирають їжу, виганяють з осель, викрадають транспорт, вирізають худобу.