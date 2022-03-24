За місяць з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україні, російські військові вбили 128 українських дітей.

Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Станом на ранок 24 березня, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань та інших джерел, з початку широкомасштабного російського вторгнення загинуло 128 українських дітей. Ще 172 дитини отримали різноманітні поранення.

Проте, зауважила омбудсмен, наразі реальну кількість дітей, які стали жертвами війни, порахувати неможливо, оскільки окупанти продовжують вести активні бойові дії в містах України.