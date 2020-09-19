Акції компанії Apple з 2 вересня 2020 року, коли досягали історичного максимуму в $137,98 за акцію, подешевшали на 22,5 %, втративши близько 532 мільярдів доларів в ринковій вартості.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що падіння акцій Apple сталося після активного зростання в серпні перед процедурою поділу акцій 1:4.

У вівторок технологічний гігант, очолюваний Тімом Куком, оголосив про випуск ряду нових продуктів і оновленого програмного забезпечення, включаючи Apple Watch Series 6, iPad Air і пакети послуг під назвою Apple One.

Однак Apple не анонсувала ніяких нових iPhone.

Старший аналітик Bernstein Тоні Сакконагі назвав минулу презентацію “відносно не вражаючою”.

“Ми вважаємо, буде складно переманити користувачів від конкуруючих музичних, відео або ігрових служб, до яких вони прив’язані. Ми як і раніше вважаємо, що Apple слід шукати більш творчий підхід до об’єднання свого обладнання і послуг в інтегровані пакети підписки”, – заявив він.

Зазначається, що обвалення котирувань акцій Apple відбулося на тлі аналогічних тенденцій в технологічному секторі. Так, капіталізація Nasdaq Composite впала більш ніж на 10 % зі свого рекордного максимуму. Деякі інвестори вважають, що розпродаж акцій технологічних гігантів викликана побоюваннями з приводу переоцінки їх перспектив.

Проте, деякі аналітики вважають, що Apple відновиться, враховуючи її положення з мега-капіталізацією та історію створення якісних продуктів.