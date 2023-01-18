Про це сповіщає Newsweek.
Під час заяви Дар’я Герасимчук також нагадала, що з початку загарбницької війни майже рік тому російські війська вбили 456 дітей і ще майже 900 отримали поранення.
“Нам вдалося ідентифікувати та перевірити дані щонайменше 13 899 дітей, які були викрадені та депортовані російською армією, і, на жаль, ми можемо сказати, що лише 125 з них нам вдалося повернути додому”, – повідомила Герасимчук.
За словами головної радниці президента, 897 дітей отримали поранення від російських військових. З кожним днем висувається все більше звинувачень у викраденні дітей під час війни, зокрема понад 1000 дітей, зниклих після кривавих боїв і бомбардувань у Маріуполі минулого літа.
До 24 серпня, коли минуло 6 місяців війни, було викрадено та переселено до Росії щонайменше 7 тисяч дітей. Це спонукало Герасимчук створити сайт “Діти війни”. Тодішні російські органи влади заявляли, що нові діти чекають, щоб “познайомитися зі своїми новими сім’ями”, і що росіянам пропонуються одноразові виплати відповідно до федерального закону.
Під час війни в серпні минулого року Росія заявила, що це була “добровільна евакуація” дітей, яких Росія відправила з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерово та Алтайського краю.
- СБУ ідентифікувала особу співробітника ФСБ РФ, який координував каральні органи у Херсоні. Він займався створенням російського агентурного апарату для розвідувально-підривної діяльності в регіоні.
- У деокупованому Херсоні викрито російських агентів, які “зливали” росіянам конспіративні бази ЗСУ. Пособники ворога погодилися співпрацювати з агресором.
- 8 років за ґратами проведуть двоє російських агентів, які збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.