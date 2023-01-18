Головна радниця президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук заявила у вівторок, що майже 14 тисяч дітей були викрадені російськими військами та депортовані до Росії. З них лише 125 повернуто в Україну. Багатьох відправили в нові російські родини.

Про це сповіщає Newsweek.

Під час заяви Дар’я Герасимчук також нагадала, що з початку загарбницької війни майже рік тому російські війська вбили 456 дітей і ще майже 900 отримали поранення.

“Нам вдалося ідентифікувати та перевірити дані щонайменше 13 899 дітей, які були викрадені та депортовані російською армією, і, на жаль, ми можемо сказати, що лише 125 з них нам вдалося повернути додому”, – повідомила Герасимчук.

За словами головної радниці президента, 897 дітей отримали поранення від російських військових. З кожним днем висувається все більше звинувачень у викраденні дітей під час війни, зокрема понад 1000 дітей, зниклих після кривавих боїв і бомбардувань у Маріуполі минулого літа.

До 24 серпня, коли минуло 6 місяців війни, було викрадено та переселено до Росії щонайменше 7 тисяч дітей. Це спонукало Герасимчук створити сайт “Діти війни”. Тодішні російські органи влади заявляли, що нові діти чекають, щоб “познайомитися зі своїми новими сім’ями”, і що росіянам пропонуються одноразові виплати відповідно до федерального закону.

Під час війни в серпні минулого року Росія заявила, що це була “добровільна евакуація” дітей, яких Росія відправила з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерово та Алтайського краю.