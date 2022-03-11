Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що з початку повномасштабної війни проти України російські загарбники вбили більше мирних жителів, аніж військових.

Про це йдеться у відеозверненні Резнікова, яке він опублікував у Facebook.

За його словами, станом на 10 березня від рук російських окупантів загинуло більше цивільних українців, аніж бійців, які протистоять ворогу у боях.

Міністр наголосив, що хоче, аби ці його слова почули не тільки в Україні, а у цілому світі.

Резніков зауважив, що російська армія, зіштовхнулась зі спротивом українців і, як наслідок, зазнала великих втрат. Після цього ворог вирішив розпочати терористичну війну, атакуючи найменш захищене населення. Адже протистояти українській армії та теробороні вони невзмозі.

“Вони поводяться як злочинці та боягузи. Вбивають та беруть у заручники мирних людей, дітей, жінок. Росія бомбардує школи, лікарні, пологові будинки. Росія нікого не захищає. Вона тільки знищує”, – наголосив очільник Міноборони.

Він додав, що Україна обов’язково помститься за кожного українця, а кожен російський терорист відповість за злочини проти людства. Як додав Резніков, імена тих, хто вдерся в Україну, будуть відправлені у відповідні інституції.

Наразі, додав міністр оборони, держава докладає всіх зусиль, щоб зберегти життя українців. Основні завдання – “зелені” коридори для евакуації мирних жителів та доставлення гуманітарної допомоги у міста, де найбільше атак ворога. Йдеться про Маріуполь, Сумську та Харківську області та деякі міста поблизу Києва.

“Ми робимо все можливе з розрахунком того, що росіяни не дотримуються своїх обіцянок”, – додав міністр.

Резніков додав, що Україна вже два тижні протистоїть російським загарбникам, хоча ніхто у світі не вірив, що “ми зможемо встояти та протриматись так довго”. Міністр оборони уточнив, що Україна не просто тримає оборону, а й місцями переходить до контратак.