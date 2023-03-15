З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни не полишали спроб атакувати ІТ-системи "Укренерго", кількість яких зросла щонайменше у декілька десятків разів.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Повідомляється, що українські фахівці з кіберзахисту щодня мають справу з сотнями спроб кібератак. Проте нині всі вони безуспішні завдяки потужній системі моніторингу та кіберзахисту.

Зазначено, що “Укренерго” посилить кіберзахист сервісів компанії завдяки міжнародній технічній підтримці у межах проєкту USAID “Кібербезпека критично важливої інфраструктури України”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Наголошено, що у співпраці з проєктом USAID заплановано реалізувати заходи, покликані підвищити рівень кіберзахисту, доступність важливих сервісів та інформаційних потоків для забезпечення функціонування “Укренерго”. Крім цього, це дозволить посилити стійкість системи та її готовність до протидії кібервикликам відповідно до міжнародних стандартів.

Також у пресслужбі запевняють, що кіберзахист – це одна з перших, але невидимих ліній захисту на енергетичному фронті. Щоденна боротьба тут ведеться не менш запекла, ніж на воєнному. Як пояснюють у компанії, “найменші “шпаринки” на енергетичному фронті можуть негативно вплинути на всю економіку країни і на кожного українця”.

“Від кіберстійкості ІТ-інфраструктури та систем управління енергосистемою залежить надійність роботи всієї системи передачі, оперативно-диспетчерського управління, а, значить, і надійність електропостачання”, – додали в “Укренерго”.