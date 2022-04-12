Понад 530 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. Водночас станом на ранок 12 квітня 186 дітей загинуло та більше ніж 344 отримали поранення

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних у селі Гавронщина на Київщині, виявлено розстріляний цивільний автомобіль. Поряд були поховані тіла п’яти осіб, серед яких дві дитини 1 та 14 років.

Також у села Гаврилівка виявлено тіло 5-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок розриву артилерійського снаряда.

Зокрема 8 квітня внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в Маріуполі загинула півторарічна дівчинка, а 11 квітня внаслідок чергового обстрілу окупантами Харкова загинув 13-річний хлопчик.

Відомо, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.