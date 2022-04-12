Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних у селі Гавронщина на Київщині, виявлено розстріляний цивільний автомобіль. Поряд були поховані тіла п’яти осіб, серед яких дві дитини 1 та 14 років.
Також у села Гаврилівка виявлено тіло 5-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок розриву артилерійського снаряда.
Зокрема 8 квітня внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в Маріуполі загинула півторарічна дівчинка, а 11 квітня внаслідок чергового обстрілу окупантами Харкова загинув 13-річний хлопчик.
Відомо, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.
- Нагадаємо, що 12 квітня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі.
- Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про масові сексуальні злочини щодо українок у Бучі під час тимчасової окупації міста російськими військовими.
- Варто зазначити, що міський голова Дніпра Борис Філатов закликав деяких мешканців евакуюватись з міста. Тим, хто виїхав з Дніпра раніше, Філатов порадив не поспішати повертатись.