З початку російської агресії на Донбасі зафіксовано загибель понад 3,3 тисяч цивільних осіб.

Про це повідомила сьогодні на пресконференції голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

“З моменту початку конфлікту загальна кількість загиблих цивільних осіб становить 3 тисячі 367 осіб. Понад 7 тисяч отримали травми і поранення”, – зазначила вона.

Богнер уточнила, що з 1 січня по 31 липня 2020 року місія зафіксувала загибель 18 цивільних осіб і поранення ще 89 осіб.

За словами голови місії ООН, зазначені цифри на 10% менші в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

При цьому Богнер повідомила, що з 1 серпня місією не зареєстровано жодного факту загибелі цивільної особи і жодного руйнування цивільних об’єктів унаслідок військових дій (як відомо, з 00:01 понеділка, 27 липня, на Донбасі був введений режим повного припинення вогню).

“Ми закликаємо сторони конфлікту продовжувати поважати це припинення вогню і повністю відповідати положенням міжнародного гуманітарного права”, – наголосила Богнер.