З початку протестів, які спалахнули в М'янмі після військового перевороту, загинули, щонайменше, 43 дитини.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Правозахисна організація “Врятуй дітей” заявила, що країна Південно-Східної Азії виявилася в “жахливій ситуації”, оскільки наймолодшій жертві, про яку відомо, було всього 6 років.

Місцева група моніторингу оцінює загальне число загиблих в 536 осіб.

Свідки кажуть, що збройні сили безладно нападали на людей на вулицях, а деякі люди навіть були вбиті у власних будинках.

Сім’я шестирічної дівчинки Кхін Міо Чит розповіла ВВС, що вона була вбита поліцією, коли вона бігла до батька під час рейду на їх будинок в місті Мандалай в кінці березня.

Також серед загиблих є 14-річний хлопчик, який, як вважають, був застрелений, перебуваючи всередині свого будинку в Мандалаї, і 13-річний хлопчик, застрелений в Янгоні під час гри на вулиці.

Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.