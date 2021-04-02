Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Правозахисна організація “Врятуй дітей” заявила, що країна Південно-Східної Азії виявилася в “жахливій ситуації”, оскільки наймолодшій жертві, про яку відомо, було всього 6 років.
Місцева група моніторингу оцінює загальне число загиблих в 536 осіб.
Свідки кажуть, що збройні сили безладно нападали на людей на вулицях, а деякі люди навіть були вбиті у власних будинках.
Сім’я шестирічної дівчинки Кхін Міо Чит розповіла ВВС, що вона була вбита поліцією, коли вона бігла до батька під час рейду на їх будинок в місті Мандалай в кінці березня.
Також серед загиблих є 14-річний хлопчик, який, як вважають, був застрелений, перебуваючи всередині свого будинку в Мандалаї, і 13-річний хлопчик, застрелений в Янгоні під час гри на вулиці.
Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Пізніше військові заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.
- 21 лютого поліція М’янми відкрила вогонь по протестувальникам у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.
- 22 лютого поліція М’янми розпочала розгін демонстрантів в столиці Найп’їдо після того, як підприємства по всій країні закрилися через загальний страйк проти військового перевороту.
- Наприкінці лютого Facebook заблокував акаунти військових М’янми і пов’язаних з нею ЗМІ через “виключно серйозних порушень прав людини” і потенційної можливості використання соціальних мереж для нових актів насильства після перевороту в країні.
- Також стало відомо, що внаслідок перевороту в М’янмі вісім поліцейських втекли до Індії й попросили там притулку. Вони заявили, що не згодні з наказами військових, які взяли владу у свої руки. Влада М’янми вимагає видати їх назад.
- Рада Безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудила б переворот в М’янмі і закликала військових до стриманості.