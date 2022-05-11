Від 24 лютого російські війська вчинили 231 екологічний злочин на території України та в акваторії Чорного моря. Найбільше випадків екоциду виявили в Київській області.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Екологічний штаб від початку активної фази війни фіксував та підраховував збитки. У Київській області окупанти вчинили 34 випадки екоциду. Друге місце посідає Донецький регіон (27) та третю “сходинку” Дніпропетровська область (22).

Суттєвої шкоди екосистемам завдають масштабні пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема нафтосховищ та хімзаводів. Внаслідок горіння забруднюється довкілля та зменшується популяція видів рослин та тварин.

“Ця інформація доповнить загальний кошик збитків від військових дій Росії, який формує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, для підготовки позову у Міжнародний суд ООН”, – заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.