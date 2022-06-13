Про це свідчить доповідь зареєстрованого у Фінляндії Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).
Найбільшим покупцем російських газу та нафти залишається ЄС, який споживає близько 61% російського експорту викопного палива загальною вартістю 57 мільярдів євро.
Найбільшим імпортером серед окремих держав став Китай, котрий перерахував 12,6 мільярда євро. На другому місці – Німеччина (12,1 мільярда євро), а на третьому — Італія (7,8 мільярда євро).
Обсяги імпорту впали на близько 15% у порівнянні з часом до вторгнення. Скорочення частки імпорту сталося через те, що багато країн і фірм уникали постачання з Росії. У травні зменшення попиту та знижена ціна на російську нафту обійшлися країні приблизно у 200 млн євро на день.
Проте середні експортні ціни Росії були в середньому на 60% вищими, ніж торік. Попри зниження міжнародних цін, збільшення попиту призвело до такого результату.
Китай постійно імпортував з Росії. Натомість Німеччина помірно скорочувала імпорт російської нафти. Різкого відсоткового скорочення (понад 50%) досягли Литва, Фінляндія та Естонія, а США сприяли зменшенню доходів РФ.
Здебільшого постачання російської сирої нафти було здійснено суднами, які належать компаніям ЄС, Великої Британії та Норвегії. Частка склала 68%, з яких 43% перевозили грецькі танкери. Постачання до Індії та Близького Сходу склали 80%. Крім того, 97% танкерів були застраховані у Великій Британії, Норвегії та Швеції.
- Нагадаємо, Індія веде переговори про те, щоби подвоїти імпорт російської нафти, оскільки прагне брати її зі знижками від “Роснефти”.
- У травні на тлі європейських та американських санкцій близько 62 мільйонів барелів флагманської російської нафти Urals, що є рекордною кількістю, знаходяться на морських суднах.