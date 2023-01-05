З початку широкомасштабного вторгнення Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції. Серед продовольства були зернові, олійні культури й продукти для їхнього перероблювання.

Про це повідомило Мінагрополітики.

У трійці лідерів кукурудза (15,6 млн тонн), пшениця (8,6 млн тонн) та соняшникова олія (3,3 млн тонн). За грудень 2022 року було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції, що на 900 тисяч тонн більше, аніж за листопад.