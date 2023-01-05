Про це повідомило Мінагрополітики.
У трійці лідерів кукурудза (15,6 млн тонн), пшениця (8,6 млн тонн) та соняшникова олія (3,3 млн тонн). За грудень 2022 року було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції, що на 900 тисяч тонн більше, аніж за листопад.
Загальний обсяг відправок за 10 місяців у розрізі культур:
- 15,6 млн тонн — кукурудза (39,96%);
- 8,6 млн тонн — пшениця (21,98%);
- 3,3 млн тонн — соняшникова олія (8,37%);
- 3 млн тонн — ріпак (7,75%);
- 2,7 млн тонн — насіння соняшника (6,92%);
- 2,2 млн тонн — шроти (5,8%);
- 1,7 млн тонн — ячмінь (4,37%);
- 1,7 млн тонн — соєві боби (4,48%),
- 188 тис. тонн — соєва олія (0,48%).
У Мінекономіки заявили, що, за попередньою оцінкою, ВВП України впав на рівні 30,4%. Це – найгірший показник часів незалежності, але все ж кращий, ніж очікувалося.