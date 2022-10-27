Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у Facebook.

З 1 серпня до експорту залучили 397 суден. Вони перевезли 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Зазначено, що для експорту використовують порти “Чорноморськ”, “Південний” та Одеський морський порт. 27 жовтня перших двох 7 суден зі 102 тисяч тонн агропродукції. Судна прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер STELLA GS везе 30,6 тисячі тонн кукурудзи для Тунісу.

Ще тиждень тому у межах “Зернової ініціативи” було експортовано 8 мільйонів тонн агропродукції. У такий спосіб за тиждень вдалося вивезти мільйон тонн продукції.