Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у Facebook.
З 1 серпня до експорту залучили 397 суден. Вони перевезли 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
Зазначено, що для експорту використовують порти “Чорноморськ”, “Південний” та Одеський морський порт. 27 жовтня перших двох 7 суден зі 102 тисяч тонн агропродукції. Судна прямують до країн Африки, Азії та Європи.
Серед них балкер STELLA GS везе 30,6 тисячі тонн кукурудзи для Тунісу.
Ще тиждень тому у межах “Зернової ініціативи” було експортовано 8 мільйонів тонн агропродукції. У такий спосіб за тиждень вдалося вивезти мільйон тонн продукції.
- 22 липня 2022 року у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і його команда працюють над продовженням “зернової ініціативи” ще на рік, адже термін дії угоди закінчується наприкінці листопада 2022 року.
- В Організації Об’єднаних Націй Москва висловила занепокоєння щодо “зернового коридору” та готова відмовитися від поновлення угоди наступного місяця, якщо її вимоги не будуть розглянуті, заявив 13 жовтня посол РФ в ООН Геннадій Гатілов.
- Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що неможливо передбачити, чи продовжать “зернову угоду” за посередництва ООН та Туреччини, термін дії якої завершується у листопаді.