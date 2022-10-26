У межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 10 українських захисників та повернути тіло загиблого американського добровольця.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів”, – розповів Андрій Єрмак.

Також він зазначив, що в результаті обміну передано також тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з російськими загарбниками.

“Продовжуємо працювати, поки не повернемо додому всіх наших”, – наголосив голова Офісу президента України.

Нагадаємо, 17 жовтня відбувся черговий масштабний обмін полоненими в результаті якого було звільнено 108 жінок, декотрі з них потрапили у полон ще до широкомасштабного вторгнення РФ.

37 евакуйованих з “Азовсталі”, 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. З них – 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включно з двома із “Азову”, 5 – ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.

Варто зазначити, що нещодавно українська військовополонена, котру звільнили під час масштабного обміну 17 жовтня, розповіла про голод під час перебування у російському полоні та нелюдське поводження.

Українська ексвійськовополонена, 25-річна Аліна Паніна, поділилися спогадами про те, як жінки непритомніли від голоду під час виконання 15-хвилинних щоденних вправ під час перебування в полоні.

“Деякі з нас непритомніли, тому що нам не вистачало їжі… Рівень цукру, глюкози впав, тому що не вистачало їжі”,- розповіла Аліна Паніна, додавши, що близько 27 жінок змушені були жити в одній кімнаті, яка була призначена лише для 6 осіб.

За словами звільненої з полону українки, єдиним порятунком було те, що окупанти дозволили жінкам пекти хліб із борошна. Проте вона зазначила, що, коли не було хліба, то було дуже важко. Також під час полону загарбники змушували пити технічну воду.