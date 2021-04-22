З понеділка, 26 квітня, у Тернополі вирішили послабити карантинні обмеження, введені задля стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Зазначається, що завдяки вжитим обмежувальним заходам у Тернополі знижується кількість хворих на COVID-19 та збільшується число осіб, що одужують. У зв’язку з цим на черговому засіданні оперативного штабу було прийняте рішення про поступове послаблення карантину.

Зокрема, з понеділка у Тернополі вирішено:

організувати очне навчання учнів 5-11 класів з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів;

зняти обмеження в частині перебування відвідувачів в закладах ресторанного господарства та громадського харчування, заборонивши роботу після 22:00 та до 7:00 години, із забороною проведення розрахункових операцій після 21:00 години, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

заборонити діяльність нічних клубів, дискотек, закладів дозвілля після 22:00 год.

Також, з 24 квітня у міській комунальній лікарні швидкої допомоги відновлюється надання ургентної хірургічної та травматологічної допомоги мешканцям громади із забезпеченням наявної кількості ліжок для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Окрім того, штаб рекомендував розглянути питання про відкриття у КНП “Міська комунальна лікарня №3” відділення для реабілітації пацієнтів з постковідним синдромом.

Водночас, у Тернополі буде посилено роботу правоохоронців в частині контролю за діяльністю торгових, торгово-розважальних центрів, закладів ресторанного господарства та громадського харчування з метою дотримання всіх необхідних карантинних заходів безпеки.