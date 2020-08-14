Про це сьогодні на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що заповненість ліжок у медичних закладах столиці, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50 %, і наразі становить 52,2 відсотка.
Тому з понеділка у Києві забороняється:
- перебування у громадських закладах, громадському транспорті без надягнутих засобів індивідуального захисту – масок;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.
Зазначається, що організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи.
Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50 відсотків місць.
А громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюватимуть перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.
“Ці обмеження, за рішенням Уряду, починають діяти з понеділка, 17 серпня. Так, ситуація – неприємна і непроста. Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус. Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко буде розповсюджуватись вірус. Тому не треба ігнорувати правила!” – наголосив Кличко.
- У Києві за минулу добу виявили 158 нових випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 10160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 150 мешканців Києва.