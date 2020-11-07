Про це заявила віце-прем’єр уряду Грузії Майя Цкітішвілі, повідомляє видання “Грузія Online”.
Зокрема, пересування громадян обмежується з 22:00 до 5:00 в Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Горі та Поті.
Обмеження на пересування поширюються як на піші прогулянки, так і на користування громадським транспортом та особистими автомобілями.
“Обмеження не зачепить тільки міжнародні автомобільні перевезення та, звичайно, за погодженням з оперативним штабом, тих, хто переміщається для роботи в стратегічно значимих медичних, фармацевтичних та медійних структурах і надання послуг доставки”, – додала Цкітішвілі.
- Міністерство охорони здоров’я України в п’ятницю, 6 листопада, знову оновило список країн, віднесених до “червоної” і “зеленої” зонам. У “червону” зону увійшла і Грузія.