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З портів «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 4 судна

Сьогодні, 28 вересня, з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 4 судна. На їх борту 115 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Середа, 28 вересня 2022, 12:00
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Telegram.

Зазначається, що серед них Magnum Fortune, який перевозить 51 тисяч тонн української пшениці для Бангладешу, та Almeray з 32,4 тисячами тонн кукурудзи для Лівії.

Майже за два місяці роботи “зернового коридору” з українських портів вийшли 235 суден з 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

ДОВІДКА. 22 липня у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.

Станом на 1 вересня завдяки “зерновому коридору” Україна експортувала близько 1,5 мільйона тонн зерна.

Теги: війна, експорт зерна, зернова угода, російсько-українська війна, зерно

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