З портів «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 4 судна

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Telegram.
Зазначається, що серед них Magnum Fortune, який перевозить 51 тисяч тонн української пшениці для Бангладешу, та Almeray з 32,4 тисячами тонн кукурудзи для Лівії.
Майже за два місяці роботи “зернового коридору” з українських портів вийшли 235 суден з 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.
ДОВІДКА. 22 липня у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.
Станом на 1 вересня завдяки “зерновому коридору” Україна експортувала близько 1,5 мільйона тонн зерна.
- 5 серпня з одеського порту “Чорноморськ” вирушив перший караван суден. Три балкери, завантажені українською кукурудзою, відправились до трьох країн світу.
- У серпні повідомлялося, що окупанти вивезли до РФ усі 200 тисяч тонн зерна з Луганської області. Аграрії зібрали продукцію на полях “Агротона”.