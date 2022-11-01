З портів України вийшли ще три судна, попри заяви Росії про припинення «зернової угоди» — Reuters

Про це повідомило Reuters.

Агропродукцію вдалося вивезти, попри заяви РФ щодо виходу з “зернової ініціативи”. Рух суден погодили українською, турецькою делегаціями та ООН. Це відбулося у Стамбульському центрі.

Також продовжено обговорення з усіма трьома державами-учасницями щодо продовження ініціативи. За словами координатора ООН із зернової ініціативи Аміра Абдулли, вони намагаються відновити повну участь у центрі, який контролює безпечний прохід суден.

29 жовтня у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”. Москва звинуватила Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.