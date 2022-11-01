З портів України вийшли ще три судна, попри заяви Росії про припинення «зернової угоди» — Reuters

Про це повідомило Reuters.
Агропродукцію вдалося вивезти, попри заяви РФ щодо виходу з “зернової ініціативи”. Рух суден погодили українською, турецькою делегаціями та ООН. Це відбулося у Стамбульському центрі.
Також продовжено обговорення з усіма трьома державами-учасницями щодо продовження ініціативи. За словами координатора ООН із зернової ініціативи Аміра Абдулли, вони намагаються відновити повну участь у центрі, який контролює безпечний прохід суден.
29 жовтня у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”. Москва звинуватила Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього заявив, що Росія планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. На його думку, у Кремлі давно прийняли таке рішення, а тепер намагаються його виправдати заявами про атаки.
- У Державному департаменті США вважають, що заяви Росії про вихід із “зернової угоди” мають “негайний шкідливий вплив на глобальну харчову безпеку”.
- В Європейському Союзі почали опрацьовувати сухопутний маршрут для експорту українського зерна. До цього долучилися Франція з іншими колегами з ЄС.
- Європейський Союз закликав Росію переглянути рішення щодо “зернової угоди”. Раніше Москва вирішила зупинити участь в угоді щодо вивезення українського зерна.
- Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні “продовольчої зброї” після того, як Москва оголосила, що негайно призупиняє виконання укладеної за посередництва ООН “зернової угоди”.