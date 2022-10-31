Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

На суднах завантажено 355 тисяч тонн агропродукції. Судна вирушать до країн Африки, Азії та Європи.

ООН та Туреччина ведуть перемовини з російською делегацією. Вони шукають рішення для повноцінної реалізації “Зернової ініціативи”.

“Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників РФ було поінформовано”, — йдеться у повідомленні.

Також дозволено прохід до українських портів під завантаження 4 суднам. Вони напередодні пройшли інспекцію Спільного координаційного центру (СКЦ) за участі всіх сторін, зокрема представників Росії.