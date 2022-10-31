Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
На суднах завантажено 355 тисяч тонн агропродукції. Судна вирушать до країн Африки, Азії та Європи.
ООН та Туреччина ведуть перемовини з російською делегацією. Вони шукають рішення для повноцінної реалізації “Зернової ініціативи”.
“Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників РФ було поінформовано”, — йдеться у повідомленні.
Також дозволено прохід до українських портів під завантаження 4 суднам. Вони напередодні пройшли інспекцію Спільного координаційного центру (СКЦ) за участі всіх сторін, зокрема представників Росії.
- 29 жовтня у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”. Кремль звинуватив Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
- Речник президента України Сергій Нікіфоров заявив, шо Україна очікуватиме на реакцію Туреччини та ООН щодо російської заяви про припинення угоди.
- Європейський Союз закликав Росію переглянути рішення щодо “зернової угоди”. Раніше Москва вирішила зупинити участь в угоді щодо вивезення українського зерна.
- Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні “продовольчої зброї” після того, як Москва оголосила, що негайно призупиняє виконання укладеної за посередництва ООН “зернової угоди”.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. На його думку, у Москві давно прийняли таке рішення, а тепер намагаються його виправдати.