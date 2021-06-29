Російський репер Баста (Василь Вакуленко) після концерту в Києві похвалися подарунком від титулованих українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Про це виконавець повідомив у своєму Instagram.

Зокрема, репер, відомий своїми численними гастролями до анексованого Криму, продемонстрував брендовану футболку та кепку Lomus. Також росіянин подякував Усику та Ломаченку за “подгон”.

Відповідь Ломаченка не забарилася.

“З повагою, Василю Михайловичу”, – написав боксер.

Однак вчинок спортсменів не зрозуміли українці. Вони відповіли обуренням на коментар Ломаченка.

Смерть окупантам, Ломаченко, не виходь більше з прапором нашої країни, Якщо поважаєш його, то не бентежить і його позиція щодо Криму. Все з тобою зрозуміло, їдь у рашку,

– пишуть коментатори.

У вересні 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила виконавцеві в’їзд до України. Крім того, Міністерство культури внесло його до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці за поданням СБУ. Причиною стали його концерти в незаконно анексованому Криму. Однак 31 серпня 2020 року до Мінкульту надійшов лист СБУ щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з “чорного списку”.

Нардеп “ЄС” Олексій Гончаренко звертався до СБУ щодо поновлення заборони на в’їзд до України для Басти, але заходів щодо цього вжито не було. Повідомлення про приїзд Басти до України почали з’являтися ще на початку травня.