Відповідна заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь.
У заяві в першу чергу пролунали звинувачення, направлені в адресу лідерів країн заходу, “які останніми роками все частіше віддають перевагу неприкритому тиску та загрозам як інструменти вирішення своїх та міжнародних проблем”. Саме ці країни МЗС Білорусі звинувачує у зростанні напруженості в країнах Східної Європи.
Міністерство закордонних справ визнало право Росії на визнання незалежності окупованих територій Донецької та Луганської областей.
“У такій ситуації ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони щодо визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік. Цей крок Росії має не лише політичний, а й серйозний людський, гуманітарний вимір, враховуючи кількість російських громадян, які проживають на цих територіях та зазнають поневірянь протягом майже восьми років”, – наголошується у відомстві.
Зазначається, що білоруси знають що таке жахи війни, а життя в мирі та злагоді між народами – у їх генетичному коді. Республіка Білорусь наполягає на мирному, політико-дипломатичному врегулюванні ситуації на сході України.
Єдиним правильним рішенням влада Білорусі бачить мирні перемовини.
“Шлях переговорів у нашому розумінні є єдиним правильним для того, щоб не допустити кровопролиття між братніми слов’янськими народами. Закликаємо усі сторони утриматися від військової ескалації та будь-яких інших дій, що закривають дорогу до миру”, – наголошують представники сусідньої країни у своїй заяві.
Влада Білорусі переклала всю відповідальність за конфлікт на США та країни Європи.
“Необхідно перестати провокувати насильство, накачувати Україну та країни Балтії військами та зброєю, запроваджувати незаконні санкції”, – наголошують у МЗС Білорусі.
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