Пресслужба міністерства закордонних справ Республіки Білорусь опублікувала заяву, в якій білоруська сторона визнала право квазіреспублік на сході України на відокремлення за підтримки Росії, одначе незалежності їх не визнала.

Відповідна заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь.

У заяві в першу чергу пролунали звинувачення, направлені в адресу лідерів країн заходу, “які останніми роками все частіше віддають перевагу неприкритому тиску та загрозам як інструменти вирішення своїх та міжнародних проблем”. Саме ці країни МЗС Білорусі звинувачує у зростанні напруженості в країнах Східної Європи.

Міністерство закордонних справ визнало право Росії на визнання незалежності окупованих територій Донецької та Луганської областей.

“У такій ситуації ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони щодо визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік. Цей крок Росії має не лише політичний, а й серйозний людський, гуманітарний вимір, враховуючи кількість російських громадян, які проживають на цих територіях та зазнають поневірянь протягом майже восьми років”, – наголошується у відомстві.

Зазначається, що білоруси знають що таке жахи війни, а життя в мирі та злагоді між народами – у їх генетичному коді. Республіка Білорусь наполягає на мирному, політико-дипломатичному врегулюванні ситуації на сході України.

Єдиним правильним рішенням влада Білорусі бачить мирні перемовини.

“Шлях переговорів у нашому розумінні є єдиним правильним для того, щоб не допустити кровопролиття між братніми слов’янськими народами. Закликаємо усі сторони утриматися від військової ескалації та будь-яких інших дій, що закривають дорогу до миру”, – наголошують представники сусідньої країни у своїй заяві.

Влада Білорусі переклала всю відповідальність за конфлікт на США та країни Європи.

“Необхідно перестати провокувати насильство, накачувати Україну та країни Балтії військами та зброєю, запроваджувати незаконні санкції”, – наголошують у МЗС Білорусі.