Про це повідомляє британська газета The Sunday Times.

Відомо, що Леус прагне отримати британське громадянство. За інформацією ЗМІ, він зробив свою пожертву у фонд принца після того, як йому пообіцяли приватну зустріч з Чарльзом у шотландському замку.

У відповідь на пожертву Леуса принц Чарльз написав листа, в якому запропонував особисто зустрітися з банкіром після отримання великої пожертви для Фонду у травні 2020 року. В листі Чарльз зазначив, що “неймовірно вдячний”за “величезну щедрість” Леуса. Жодних доказів того, що принц Чарльз знав про будь-який обман щодо пожертви немає.

Після того, як британські ЗМІ оприлюднили інформацію про пожертву банкіра, Комітет з питань етики фонду висловив занепокоєння щодо біографії Леуса.

Шотландський регулятор розпочав розслідування щодо цієї ситуації. За кілька днів після того голова фонду Дуглас Коннел подав у відставку, повідомляє британське видання The Gurdian

“Я вважаю, що правильний порядок дій полягає в тому, щоб голова прийняв на себе цю відповідальність і відступив від своєї ролі. Ось чому я сьогодні подаю у відставку з посади голови Фонду принца”, — пояснив Коннел.

Зауважимо, що раніше Дмитро Леус був визнаний винним у Росії у відмиванні грошей. Утім у 2007 році його вирок скасували. Це підтвердив у коментарі CNN його прессекретар, який запевнив, що зараз Леус має чисту історію судимостей.

За даними ЗМІ, у зв’язку із занепокоєнням Комітету пожертву переправили в інший фонд принца — Children & the Arts. Прессекретар зазначив, що Леус не знав, що гроші передали у фонд дитячої творчості, і не давав на це згоди.