Ввечері 22 листопада у столиці Вірменії розпочались мітинги проти приїзду російського президента Володимира Путіна з очільником МЗС РФ Сергія Лаврова та самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка. 23 листопада у країні має відбутись саміт ОДКБ.

Про це повідомляють #Букви.

У центрі Єревану зібралися сотні людей із жовто-блакитними прапорами та прапорами Вірменії.

На мітингу вигукують гасла “Слава Україні! – Героям слава!”, “Росія, геть з Вірменії!”.

Відповідно до повідомлень місцевих ЗМІ, частина білоруської делегації та Лавров вже прибули до столиці Вірменії.

18 вересня у Єревані вимагали, аби країна вийшла з ОДКБ. Тоді протестувальники зібралися в центрі Єревана біля Площі Франції. Ще організатори закликали до дій, аби розпочати перемовини з іншими союзниками для створення нової системи безпеки.

Серед протестувальників помітили тих, хто прийшов з українським прапором.

Цьому передувало те, що Вірменія звернулася до ОДКБ з проханням надати військово або військово-політичну допомогу. Вони надіслали запит для захисту її суверенітету та виведення азербайджанських військ із її території. Як заявив після Секретар Ради безпеки РА Вірмен Григорян, стосовно отримання підтримки “очікування не справдилися”.

Раніше Киргизстан відмовився від участі у спільних навчаннях ОДКБ “Рубіж-2022”. Вони мали пройти на території Таджикистану.