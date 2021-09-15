З рахунків платників без рішення суду на 91 день несплати податкового боргу будуть списуватися кошти.

Про це розповіла членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепка Ніна Южаніна.

За словами Южаніної, на сьогодні загальна сума податкового боргу становить 17,8 млрд грн.

“І те, що податківці говорять, що ця норма не стосуватиметься ФОПів, — брехня. Найгірше, що від цієї норми найбільше постраждає середній бізнес, який має незначні суми заборгованості”, – зазначила Ніна Южаніна.

Крім того, у законопроєкті №5600 залишається обмеження перенесення збитків минулих років (не більше 50%) великими платниками податків.

“Це відкат на багато років назад і порушення міжнародних стандартів обліку. Адже ще у складному 2015 році ми відійшли від норми щодо невключення збитків минулих періодів до фінансового результату”, – зазначила Ніна Южаніна.