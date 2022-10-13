96 українських дітей повернули до України з Росії та тимчасово окупованих РФ українських територій.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.

У відомстві зауважили, що повернути маленьких українців додому вдалось завдяки зусиллям низки осіб та організацій.

“Ми боремося за кожного маленького українця! Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті”, – наголосила віцепрем’єрка України Ірина Верещук.

У Мінреінтеграції додали, що висловлюють подяку всім, хто долучився до повернення дітей, зокрема урядовим організаціям, дипустановам, волонтерам, міжнародній благодійній організації SOS Дитячі містечка та усім небайдужим.

Як зауважили у Міністерстві, всі, хто володіє інформацією про незаконне вивезення українських дітей до Росії, потрібно телефонувати на цілодобову гарячу лінію 16-48 та до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції за номером 050-562-03-13.