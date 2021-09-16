Про це повідомляє агентство DPA.
Зазначається, що у четвер музей показав перед будівлею німецького парламенту фігуру канцлерки, одягнену у повсякденну картату сорочку й похідні штани, на руці у неї – рюкзак.
“Час воскової фігури Ангели Меркель у ролі канцлера добігає кінця”, – оголосив музей.
Вже з неділі відвідувачі музею бачитимуть воскову фігуру Меркель не у діловому костюмі, а в новому образі.
Водночас музей вже готується до нової ери після виборів 26 вересня, на яких оберуть нового канцлера.
“Найближчого тижня буде розіслано запити всім кандидатам у канцлери”, – сказала Надя Траблфілд, керівниця музею воскових фігур.
За її словами, майбутній канцлер має якомога швидше отримати воскового двійника.
Нагадаємо, що кондитерська фірма Odenwälder Marzipan Konditorei почала продавати в Німеччині марципани у формі голови канцлерки Ангели Меркель. Солодощі випустили менше ніж за два тижні до парламентських виборів.
У жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з посади лідера партії ХДС.
Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів у вересні цього року.
- У грудні 2018 року головою ХДС на з’їзді в Гамбурзі було обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її підтримувала екслідерка ХДС Ангела Меркель.
- У травні 2019 року стало відомо, що канцлер Меркель розчарована Крамп-Карренбауер, тому не хоче достроково залишати пост очільника уряду ФРН.
- У лютому 2020 року Крамп-Карренбауер відмовилась від висування на виборах та оголосила, що незабаром відмовиться від керівництва ХДС.
- У січні 2021 року на 33-му з’їзді ХДС було обрано нового керівника партії. Ним став Армін Лашет – прем’єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. За нього віддали голоси 83,35% делегатів з’їзду.