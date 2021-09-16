Музей мадам Тюссо у Берліні (Німеччина) презентував воскову фігуру канцлерки Ангели Меркель в оновленому аутфіті напередодні залишення нею посади.

Про це повідомляє агентство DPA.

Зазначається, що у четвер музей показав перед будівлею німецького парламенту фігуру канцлерки, одягнену у повсякденну картату сорочку й похідні штани, на руці у неї – рюкзак.

“Час воскової фігури Ангели Меркель у ролі канцлера добігає кінця”, – оголосив музей.

Вже з неділі відвідувачі музею бачитимуть воскову фігуру Меркель не у діловому костюмі, а в новому образі.

Водночас музей вже готується до нової ери після виборів 26 вересня, на яких оберуть нового канцлера.

“Найближчого тижня буде розіслано запити всім кандидатам у канцлери”, – сказала Надя Траблфілд, керівниця музею воскових фігур.

За її словами, майбутній канцлер має якомога швидше отримати воскового двійника.

Нагадаємо, що кондитерська фірма Odenwälder Marzipan Konditorei почала продавати в Німеччині марципани у формі голови канцлерки Ангели Меркель. Солодощі випустили менше ніж за два тижні до парламентських виборів.

У жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з посади лідера партії ХДС.

Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів у вересні цього року.