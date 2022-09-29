Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
За його словами, на пункті пропуску є діти та люди з інвалідністю. Така ситуація зберігається вже чотири дні. Українці перебувають на пункті пропуску Бурачки в Псковській області.
У черзі на виїзд зібралося близько 200 автомобілів. Сергій Гайдай наголосив, що українці перебувають у жахливих умовах.
Громадяни мають побоювання, що їх перестануть випускати з РФ після оголошення результатів псевдореферендумів.
“Вони обрали свободу, але росіяни створюють перепони і тут. Тисяча українців побоюються за своє життя, очікуючи на репресії з боку окупантів”, – додав голова ОВА.
- Фінській уряд ухвалив рішення закрити кордони для російських туристів на тлі оголошення мобілізації у РФ. Заборона в’їзду у країну росіянам почне діяти від 30 вересня.