З Росії до Латвії не випускають українців. Окупанти утримують на пункті пропуску близько тисячу громадян України.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, на пункті пропуску є діти та люди з інвалідністю. Така ситуація зберігається вже чотири дні. Українці перебувають на пункті пропуску Бурачки в Псковській області.

У черзі на виїзд зібралося близько 200 автомобілів. Сергій Гайдай наголосив, що українці перебувають у жахливих умовах.

Громадяни мають побоювання, що їх перестануть випускати з РФ після оголошення результатів псевдореферендумів.

“Вони обрали свободу, але росіяни створюють перепони і тут. Тисяча українців побоюються за своє життя, очікуючи на репресії з боку окупантів”, – додав голова ОВА.