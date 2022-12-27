Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман впевнена, що з Росією не буде нормальних відносин протягом десятиліть. Вона розкритикувала заяву канцлера Олафа Шольца про можливість відновлення економічних відносин з РФ.

Про це повідомили в інтерв’ю RND.

Олаф Шольц казав про відновлення відносин з Росією після завершення війни в Україні.

“Для мене це новина, що він це сказав. Втім, я також думаю, що це абсолютно нереально. Ця Росія вийшла зі спільноти гуманітарних держав. Владімір Путін – воєнний злочинець, терорист, масовий вбивця”, — наголосила вона.

Глава оборонного комітету підкреслила, що значна частина росіян підтримує курс Путіна і війну проти України. Вона зауважила, що багато російських військових “щодня вбивають, палять, катують і ґвалтують”. Тому вони теж несуть відповідальність за цю війну.

“З Росією не буде необтяжених, нормальних відносин протягом десятиліть. Політична система в Росії повністю деградувала і має бути повністю змінена. Тому завданням наступних поколінь, якщо Росія зміниться, буде знову почати розмовляти один з одним”, — сказала вона.