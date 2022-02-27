З Росією припинила співпрацювати світова мережа онкологів OncoAlert

Про це організація повідомляє в листі, який опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Спільнота заявила, що є нейтральною до політичних питань, проте вони не можуть “стояти осторонь агресії в бік наших українських друзів та колег”. Таке рішення ухвалили через вторгнення Росії до України.
“Дякуємо за розуміння. OncoAlert. Разом з Україною“, – йдеться в листі.
Зокрема міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко звернувся до Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших агенцій ООН. Він закликав припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією з РФ.
Ляшко наголосив, що російські окупанти розгорнули атаки проти мирного населення та медиків. Вони порушують всі норми міжнародного права — обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та цивільних.
“Замість пошуку лікарських засобів чи обладнання для лікарень ми вимушені шукати бронежилети та каски для медиків. Замість того, щоб концентруватися на врятуванні життів, лікарі повинні прихилятися під обстрілами та прислуховуватися, гадаючи, в чию палату чи яку операційну прилетить наступний ворожий снаряд”, — наголосив міністр МОЗ.
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