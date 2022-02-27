З Росією припинила співпрацювати світова мережа онкологів OncoAlert

Світова мережа онкологів OncoAlert припинила співпрацю зі спільнотою російських онкологів та конгресів Росії. У такий спосіб вони висловили солідарність із Україною на тлі агресії РФ.

Про це організація повідомляє в листі, який опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Спільнота заявила, що є нейтральною до політичних питань, проте вони не можуть “стояти осторонь агресії в бік наших українських друзів та колег”. Таке рішення ухвалили через вторгнення Росії до України.

“Дякуємо за розуміння. OncoAlert. Разом з Україною“, – йдеться в листі.

Зокрема міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко звернувся до Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших агенцій ООН. Він закликав припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією з РФ.

Ляшко наголосив, що російські окупанти розгорнули атаки проти мирного населення та медиків. Вони порушують всі норми міжнародного права — обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та цивільних.