21 вересня голову патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна і ще декількох захисників заводу "Азовсталь" обміняли з російського полону.

Про це повідомляє Telegram-канал “Збройні Сили ЗСУ. Війна з окупантами”.

Вершинін потрапив в полон разом з іншими захисниками Маріуполя, котрі були заблоковані на території заводу “Азовсталь” у травні цього року.

Про решту подробиць поки що не інформують.

Також стало відомо, що 21-річна медикиня Катерина Поліщук із позивним “Пташка” звільнена з полону разом з іншими побратимами із “Азовсталі”.

Окрім цього, за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана з російського полону вдалось звільнити 10 іноземців, котрих ворог захопив на території України.