Про це повідомляє Telegram-канал “Збройні Сили ЗСУ. Війна з окупантами”.
Вершинін потрапив в полон разом з іншими захисниками Маріуполя, котрі були заблоковані на території заводу “Азовсталь” у травні цього року.
Про решту подробиць поки що не інформують.
Також стало відомо, що 21-річна медикиня Катерина Поліщук із позивним “Пташка” звільнена з полону разом з іншими побратимами із “Азовсталі”.
Окрім цього, за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана з російського полону вдалось звільнити 10 іноземців, котрих ворог захопив на території України.
- Дружина одного з захисників Маріуполя, які вийшли з “Азовсталі”, заявила про телефонні погрозиз боку росіян.
- РФ почала процедуру передачі Україні тіл бійців, котрі загинули на заводі “Азовсталь” під час оборони заблокованого Маріуполя. Десятки загиблих привезли до Києва для експертизи ДНК.
- Президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні принципи Уставу ООН. Президент РФ Володимир Путін знову погрожує світом ядерною зброєю, що є грубим порушенням режиму нерозповсюдження.
- Триває двісті десята доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. За добу підрозділи українських військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.