З початку повномасштабної війни додому з російського полону повернулися майже дві тисячі українських захисників.

Про це поінформували в Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

28 березня у Координаційному штабі відбулася зустріч з рідними військовослужбовців 1-го окремого батальйону морської піхоти.

Під час зустрічі зокрема обговорили аспекти опитування військовослужбовців, котрі повернулися з полону. Так, усім звільненим дають спеціальну анкету із запитаннями про тих, кого вони зустрічали, перебуваючи у полоні.

Представник Штабу пояснив, що бувають обміни, коли про місце утримання значної частини повернутих не було інформації. Також полонених час від часу перевозять з одного місця утримання в інше.

У Координаційному штабі зауважили, що попри те, що повномасштабна війна триває, українській стороні вдалося повернути майже дві тисячі наших захисників.

За рік було зроблено дуже багато. Ми постійно під час переговорів вимагаємо кращих умов для наших хлопців і дівчат у неволі”.

Зауважимо, 9 березня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало ще 18,8 млн гривень тим, хто був чи досі перебуває в російському полоні.