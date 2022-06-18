Сьогодні, 18 червня, з російського полону вдалось звільнити п'ятьох мирних українців з Київської області.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

18 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провір черговий обмін за формулою 5х5.

З російського полону додому повернулось п’ятеро цивільних громадян України. Всі вони – мешканці Київської області.

Зазначається, що у полон окупантів вони потрапили під час активних бойових дій на Київщині. Зокрема троє осіб – під час окупації військами РФ Гостомеля.

Окрім цього, Координаційний штаб також повернув тіло одного загиблого українського військового.