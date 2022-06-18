Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
18 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провір черговий обмін за формулою 5х5.
З російського полону додому повернулось п’ятеро цивільних громадян України. Всі вони – мешканці Київської області.
Зазначається, що у полон окупантів вони потрапили під час активних бойових дій на Київщині. Зокрема троє осіб – під час окупації військами РФ Гостомеля.
Окрім цього, Координаційний штаб також повернув тіло одного загиблого українського військового.
- Нагадаємо, під час вечірнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський розповів, що з російського полону вдалося звільнити відому волонтерку і парамедика Юлію Паєвську “Тайру”.
- Раніше секретар Ради Нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, де знаходяться більшість захисників Маріуполя, які буди вимушені здатись у полон російським окупантам.
- Окрім цього, в Інтернаціональному легіоні сподіваються, що трьох іноземних бійців – Ейдена Асліна, Шона Піннера та Брагіма Саадуна – яких “суд” невизнаної “ДНР” засудив до страти, вдасться обміняти як військовополонених за домовленістю сторін.