Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

У своєму Telegram-каналі він написав, що у межах обміну з російського полону звільнили 45 воїнів Збройних сил України.

Серед звільнених – солдати та сержанти, які захищали Україну.

“Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі – вже позаду. Все буде добре”, – написав Єрмак.

Він також подякував за допомогу у звільненні українських військових Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.