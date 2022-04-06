Про це повідомляє норвезька медіакомпанія TV2.
Віповідне рішення ухвалили збори акціонерів. Вихід з ринку торкнеться двох російських заводів на теренах РФ та клієнтської підтримки. Данська компанія планує передати бізнес відповідно до міжнародного та місцевого законодавства.
Гендиректор Хенрік Андерсен додав, що компанії наразі потрібен перехідний період. На цей час будуть функціонувати окремі види діяльності. Після початку активної фази війни з Росією данський виробник заявляв про зупинку чотирьох проєктів у РФ.
Зазначимо, що один з найбільших виробників вітрогенераторів працював з Росією від 2017 року. Тоді Vestas уклала угоду з фінською енергетичною компанією Fortum про проєкти вітрових турбін в Росії. Ця компанія спеціалізувалася на виробленні, продажу, встановленні та обслуговуванні вітрових турбін.
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