Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Противник продовжує зазнавати втрат. 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів.
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Водночас було збито 3 розвідувальних БпЛА окупантів типу “Орлан-10”.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.
- На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів – тепер там транслюється лише російське телебачення. Попри оголошений так званий “режим припинення вогню” до Різдва, Росія завдала 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснила 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
- З початку повномасштабної російсько-української війни поліціянти відкрили 57 357 кримінальних проваджень щодо злочинів військових РФ та їхніх спільників.