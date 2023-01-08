Російський противник продовжує зазнавати втрати у розв'язаній собою ж війні. 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг з рефрижераторами, повними мертвих росіян.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник продовжує зазнавати втрат. 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Водночас було збито 3 розвідувальних БпЛА окупантів типу “Орлан-10”.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.