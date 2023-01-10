У ніч на 10 січня російські окупанти знову обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області. Загалом було випущено понад 30 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі окупанти двічі відкривали вогонь по Нікопольщині. Під ворожими обстрілами опинились Марганецька громада.

Окупанти вели вогонь по мирних жителях з важкої артилерії та РСЗВ “ГРАД”, випустивши загалом понад 30 снарядів.

Серед людей ніхто не постраждав, однак російські снаряди пошкодили будинки та кафе. Остаточні наслідки ще встановлюються.