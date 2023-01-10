Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, цієї ночі окупанти двічі відкривали вогонь по Нікопольщині. Під ворожими обстрілами опинились Марганецька громада.
Окупанти вели вогонь по мирних жителях з важкої артилерії та РСЗВ “ГРАД”, випустивши загалом понад 30 снарядів.
Серед людей ніхто не постраждав, однак російські снаряди пошкодили будинки та кафе. Остаточні наслідки ще встановлюються.
- Російські військові обстріляли місцевий ринок у селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Під завалами можуть перебувати люди.