Французська компанія припинить банківську і страхову діяльність на території РФ. Зокрема угода про продаж своєї частки в “Росбанку” та його страхових дочірніх фірм вже підписана.

Про це повідомляє пресслужба банку.

“Завдяки цій угоді, укладеній після декількох тижнів інтенсивної роботи, група ефективно і впорядковано піде з Росії, забезпечивши при цьому спадкоємність для своїх співробітників і клієнтів”, – йдеться в повідомленні.

Найближчими тижнями очікується, що компанія завершить всі операції після чого залишить ринок.