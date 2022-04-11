Про це повідомляє пресслужба банку.
Французська компанія припинить банківську і страхову діяльність на території РФ. Зокрема угода про продаж своєї частки в “Росбанку” та його страхових дочірніх фірм вже підписана.
“Завдяки цій угоді, укладеній після декількох тижнів інтенсивної роботи, група ефективно і впорядковано піде з Росії, забезпечивши при цьому спадкоємність для своїх співробітників і клієнтів”, – йдеться в повідомленні.
Найближчими тижнями очікується, що компанія завершить всі операції після чого залишить ринок.
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