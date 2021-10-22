Після публікації рейтингів Київського інституту соціології, що показали суттєве падіння рейтингів пропрезидентської партії "Слуга народу", з сайту організації зникли всі матеріали.

Про це повідомляють #Букви.

Після публікації рейтингів КМІС, про що раніше повідомляли Букви, з сайту організації пропали всі матеріали. Наразі на ньому недоступні жодні новини, релізи або дослідження.

Соцопитування показало, що рейтинг політичної партії “Слуга народу” суттєво впав та вона вже поступається першим місцем “Європейській солідарності”.

Сторінка, на якій знаходилось дослідження, зараз виглядає наступним чином:

У розділах “новини” та “пресрелізи та звіти” немає жодного контенту, тільки залишається повідомлення “За вашим запитом, на жаль, нічого не знайдено”.

Сьогодні голова партії “Слуга народу” та перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко піддав дослідження КМІС сумніву на брифінгу у кулуарах ВР.

“У межах похибки 2,7% говорити про те, що хтось когось випереджає – навіть я б не став говорити, що “Слуга народу” випереджає наступну партію, тому що між нами є менше як 2,7%. Давайте будемо говорити прямо про цифри, а не маніпулювати, що “Європейська солідарність” випереджає “Слугу народу” на 0,2%”, – сказав нардеп.

Також він додав, що скоро “всі побачать реальну картину”.

“Реальну картину ви побачите 30 жовтня, точніше 31-го – 1-го, як кандидати від “Європейської солідарності” набирають у межах 10% на обох округах (маються на увазі довибори до Верховної Ради в округах №184 та №197, що відбудуться 31 жовтня – ред.). У нас є опитування – вони є публічні, є в нас закриті. Паралельно з цими опитування проводилися партійні опитування на цих же округах”, – наголосив Корнієнко.

Ще він анонсував, що “незабаром вийдуть нові рейтинги, де будуть зовсім інші дані”.