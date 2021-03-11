З сайту Білого дому прибрали розділ з петиціями, створений при президенті Бараку Обамі в 2011 році. Громадяни могли залишати тут петиції, які слід було розглянути лідеру США.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Спочатку розділ було створено для того, аби гарантувати американцям їх конституційне право на прохання, згідно з першою поправкою.

“Наша Конституція гарантує право звертатися з петиціями до уряду. Ми пропонуємо новий спосіб подати онлайн-петицію з низки питань – і отримати офіційну відповідь”, – вказувалося на сайті.

Якщо спробувати перейти за URL-адресою petitions.whitehouse.gov, то посилання перенаправить користувача на головну сторінку президентської адміністрації.

При цьому, в архіві можна переглянути петиції, залишені при президенті Дональді Трампі. Зокрема, петиції про те, щоб знизити податки, кваліфікувати “Антифа” терористичною організацією і так далі.

Коли президентом США став Дональд Трамп, розділ ненадовго видалили, але незабаром відновили.