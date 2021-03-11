Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
Спочатку розділ було створено для того, аби гарантувати американцям їх конституційне право на прохання, згідно з першою поправкою.
“Наша Конституція гарантує право звертатися з петиціями до уряду. Ми пропонуємо новий спосіб подати онлайн-петицію з низки питань – і отримати офіційну відповідь”, – вказувалося на сайті.
Якщо спробувати перейти за URL-адресою petitions.whitehouse.gov, то посилання перенаправить користувача на головну сторінку президентської адміністрації.
При цьому, в архіві можна переглянути петиції, залишені при президенті Дональді Трампі. Зокрема, петиції про те, щоб знизити податки, кваліфікувати “Антифа” терористичною організацією і так далі.
Коли президентом США став Дональд Трамп, розділ ненадовго видалили, але незабаром відновили.
- В липні на сайті Офісу президента з’явилася петиція, автор якої просить Главу держави Володимира Зеленського не приїжджати з офіційними візитами, оскільки після них відбуваються нещастя або стихійні лиха.