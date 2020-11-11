З сайту Глави держави зник текст указу про відзначення державними нагородами працівників культури. Перед цим деякі з них публічно оголосили, що не прийматимуть нагороди від президента.

Про це повідомляють #Букви.

Вчора, 10 листопада, президент Володимир Зеленський підписав указ №491/2020 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва”, про що повідомили в Офісі президента.

Станом на вечір 11 листопада цей наказ видалений з сайту Глави держави. Можна помітити, що в переліку залишилися указ №490 та №492, які були підписані та опубліковані перед і після згаданого указу.

Наразі доступна кешована версія сторінки, де указ раніше було розміщено. Останнє оновлення збереженої сторінки відбулося ввечері 10 листопада.

Примітно, що пресреліз, присвячений підписанню указу, все ще доступний на сайті президента.

Також зауважимо, що щонайменше двоє митців відмовилися від нагород від Володимира Зеленського впродовж дня у середу, 11 листопада.