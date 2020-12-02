Від 16 січня всі надавачі послуг незалежно від форми власності зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги державною мовою.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Він набрав чинності 16 липня 2019 року. 16 січня, за 18 місяців після набуття чинності законом, також починає діяти стаття 30 цього Закону.

Відповідно до цієї статті, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

Тож підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи – підприємці, інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів мають робити це українською. Це стосується як процесу обслуговування, так і надання інформації про товари те послуги, зокрема, в онлайнових магазинах та інтернет-каталогах (проте можливе дублювання іншими мовами).

“У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав’ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською”, — пояснив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Статтею закону також передбачено, що на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін.

Комерційні електронні повідомлення також мають бути написані державною мовою.

Уповноважений із захисту державної мови завчасно закликав громадян звертатися до його Офісу у разі, якщо їхні права на отримання інформації та послуг державною мовою будуть порушені.