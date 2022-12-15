З першого січня 2023 року близько 19 200 українських солдатів пройдуть військову підготовку у Великій Британії.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко під час брифінгу в медіацентрі “Україна – Укрінформ”.

“За вісім років війни інструктори з Великої Британії навчили близько 25 тисяч наших офіцерів і солдатів, перебуваючи в Україні. Наразі ця робота перенесена у Велику Британію. До нового року ми закінчуємо підготовку майже 10 тисяч військових. Починаючи з 1 січня, ще 19 200 солдатів і офіцерів будуть навчені на території Великої Британії”, – розповів Пристайко.

А також додав, що Велика Британія проводить навчання не сама, вона залучила ще десять країн до підготовки українських військовослужбовців. Також Вадим Пристайко розповів, що він нещодавно відвідував підрозділи, де були офіцери з таких країн, як Австралія і Нова Зеландія. Тобто всі країни допомагають, а Велика Британія часто виступає координатором цієї допомоги.

Крім того, посол України поінформував, що під час 5-тижневого навчального курсу британські інструктори вчили цивільних українців, як стати ефективними солдатами і як зберегти життя.

У відповідь на запитання стосовно спеціалізації військовослужбовців, які почнуть навчання з 1 січня 2023 року, Вадим Пристайко відповів, що переважна більшість з них – це солдати піхоти, серед яких вибиратимуть лідерів, які поповнять сержантський корпус і з яких виростатимуть молоді командири.

Варто зазначити, що за інформацією низки американських посадовців адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість щомісячно навчати до 2500 українських військових на американській базі у Німеччині.

Якщо рішення буде ухвалено, це означатиме, що зросте не лише кількість військових, яких навчатимуть американці, а й тип навчання загалом.

Від початку повномасштабного російського вторгнення США провели навчання лише для декількох тисяч українських солдатів. У більшості випадків це були заняття для невеликої групи військових, яких навчали користуватись конкретним озброєнням.

Відповідно до нової програми, США будуть навчати значно більшу кількість українських військових складнішій тактиці бою, зокрема координуванню маневрів піхоти з артилерійською підтримкою. Тобто, це буде “набагато інтенсивніше навчання”, аніж ЗСУ отримують у Польщі та Великій Британії, наголосило джерело знайоме з пропозицією.

Зазначається також, що ця пропозиція була внесена за дорученням України і на даний час перебуває на етапі міжвідомчого розгляду в адміністрації Байдена.